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    08:23, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 12 июня в Петропавловске

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются ночью 12 июня в Петропавловске, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в остальных городах республики будут благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Казгидромет Экология для mail.ru
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