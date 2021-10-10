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    04:43, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 10 октября в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 10 октября в столице Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По данным «Казгидромета», с 21 ч. 9 октября по 21 ч. 10 октября в Нур-Султане под влиянием ложбины циклона днем пройдет дождь. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 9-11 тепла.

    С 21 ч. 10 октября по 09 ч. 11 октября - переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха около 0 градусов.

    Ночью ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, уровень загрязнения воздуха Р =0,1-0,18.

    В других городах неблагоприятные метеоусловия не ожидаются.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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