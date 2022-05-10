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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 10 мая в Алматы
10 Мая 2022 06:44

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 10 мая в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют 10 мая неблагоприятные метеорологические условия в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 10 мая синоптики прогнозируют сильные дожди в Казахстане.


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