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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 10 марта в Талдыкоргане
10 Марта 2020 04:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются ночью 10 марта в Талдыкоргане. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ключевые слова: Алматинская область, Экология,
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