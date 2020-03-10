+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -3 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 10 марта в Талдыкоргане

10 Марта 2020 04:25
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 10 марта в Талдыкоргане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются ночью 10 марта в Талдыкоргане. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Караганде 8 марта
В Караганде и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеоусловия В Балхаше и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Экология,
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив