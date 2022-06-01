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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 1 июня в Актобе и Шымкенте
1 Июня 2022 06:30

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 1 июня в Актобе и Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 1 июня ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

1 июня 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в двух городах - Актобе и Шымкенте. Метеорологические условия в городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 1 июня ожидаются дождь и град на севере, востоке и в центре Казахстана.





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