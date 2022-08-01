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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 1 августа в Актобе
1 Августа 2022 05:25

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 1 августа в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 1 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу, 1 августа неблагоприятные метеоусловия будут только в Актобе. Метеорологические условия в этом городе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй или третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Ранее сообщалось, что в понедельник в Казахстане ожидаются дожди, местами сильные.



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