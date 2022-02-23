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Неблагоприятные  метеоусловия будут в восьми городах РК

23 Февраля 2022 02:22
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Неблагоприятные  метеоусловия будут в восьми городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 23 февраля ожидаются в восьми городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Алматы, Актау, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Темиртау и Шымкент.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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#Алматы   #Атырауская область   #Карагандинская область   #Мангистауская область   #Шымкент   #Погода  
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Автор:

Ринат Дусумов

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