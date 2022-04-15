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    05:19, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана 15 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 15 апреля в восьми городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 15 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах: Нур-Султан, Алматы, Караганды, Темиртау, Шымкент, Риддер (1 степени), Семей (1 степени), Усть-Каменогорск (1 степени).

    В этих городах 15 апреля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось о том, что на северо-востоке, востоке Казахстана 15 апреля ожидается погода без осадков. На западе страны ожидается дождь с грозой.

    Теги:
    Погода Казгидромет Природа Экология
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