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Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны

Автор:  
Гульмира Байзакова
1 Августа 2023, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов Казахстана 1 августа ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», во вторник в городах Алматы, Атырау, Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Астана   Алматы   Атырауская область   Экология   Казгидромет   Погода   Атырау  
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