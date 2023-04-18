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Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах республики

Автор:  
Гульмира Байзакова
18 Апреля 2023, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия прогнозируют синоптики 18 апреля в большинстве городов РК, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Алматы и ночью - в Атырау.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.


Алматы   Актюбинская область   Атырауская область   Экология   Казгидромет   Погода  
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