РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:22, 27 Май 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в Темиртау 27 мая

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 27 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут лишь в Темиртау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:40
    Как будут действовать участковые при выявлении насилия в отношении детей
    Сегодня, 17:30
    С немецким качеством: как прошел визит Касым-Жомарта Токаева в Германию
    Сегодня, 17:15
    Нобелевскую премию по медицине дали за исследование РНК для вакцины против COVID-19
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!