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Неблагоприятные метеоусловия будут в столице и еще четырех городах Казахстана

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Октября 2022, 04:10
Неблагоприятные метеоусловия будут в столице и еще четырех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 октября 2022 года повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в городах Астана, Алматы, Петропавловск, Атырау, Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, на севере, юге, в центре Казахстана сохранится погода без осадков. Под влиянием атмосферных фронтов на западе страны пройдет дождь, на северо-западе и юго-востоке - дождь, снег, на востоке - снег,

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


Астана   Алматы   Экология   Погода   Петропавловск   Атырау   Кокшетау  
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