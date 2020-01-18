-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:51
-
-
вчера 23:00
-
-
вчера 22:21
-
вчера 22:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
вчера 19:06
-
-
-
вчера 18:45
-
-
вчера 18:20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Неблагоприятные метеоусловия будут в Шымкенте 18 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия в 5 июня ожидаются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».
«18 января 2020 года в городе Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.
В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Более 110 человек спасли из снежных заносов в Карагандинской области
- В Казахстане закрыты 36 участков дорог
- В столице и нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение
- Снегопад в Нур-Султане: более 800 единиц техники задействовали для уборки
- Какая погода ожидает астанчан на следующей неделе
- Метель, туман и усиление ветра ожидаются в Северо-Казахстанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана