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Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах РК

Автор:  
Гульмира Байзакова
19 Августа 2023, 08:19
Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов республики 19 августа будут благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Караганда, Темиртау, Актобе, Алматы, Астана, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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