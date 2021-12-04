Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях воздуха на 4 декабря рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

Так, 4 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, Нур-Султан, Балхаш, Жезказган, Караганда и Темиртау.

В городе Алматы вторые сутки прогнозируют неблагоприятные метеоусловия. Как сообщалось, 3 декабря неблагоприятные метеоусловия ожидались лишь в Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



