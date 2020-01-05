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вчера 16:43
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Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана 5 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 5 января в большинстве городов Казахстана будут благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, неблагоприятные условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Караганде, Нур-Султане, Семее, Талдыкоргане и Усть-Каменогорске.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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