Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана 5 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 5 января в большинстве городов Казахстана будут благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, неблагоприятные условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Караганде, Нур-Султане, Семее, Талдыкоргане и Усть-Каменогорске.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).