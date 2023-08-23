05:17, 23 Август 2023 | GMT +6
Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», 23 августа в городах Актау, Алматы, Усть-Каменогорск, Риддер, ночью в Астане будут неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Метеорологические условия в этихгородах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).