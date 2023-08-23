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    05:17, 23 Август 2023 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 23 августа в городах Актау, Алматы, Усть-Каменогорск, Риддер, ночью в Астане будут неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Метеорологические условия в этихгородах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Алматы Экология Восточно-Казахстанская область Мангистауская область Казгидромет Погода Актау Усть-Каменогорск Астана
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