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вчера 23:31
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вчера 21:02
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вчера 19:13
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вчера 15:07
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вчера 14:18
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Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана 26 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 26 ноября в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в городах Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Балхаш и Шымкент.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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