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    02:22, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные  метеоусловия будут в Нур-Султане и Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 30 апреля будут в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Алматы, Жезказгане и Павлодаре.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Казгидромет Погода
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