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    04:16, 10 Апрель 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в Нур-Султане, Алматы и Павлодаре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 10 апреля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут трех городах республики - Нур-Султане, Алматы и Павлодаре. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



    Теги:
    Погода Казгидромет Астана Экология Алматы для mail.ru Павлодарская область
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