Неблагоприятные метеоусловия будут в Нур-Султане, Алматы и еще пяти городах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеоусловиях в городах республики 27 октября рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 27 октября 2021 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Караганды, Балхаш и Темиртау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха)