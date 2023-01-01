Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Неблагоприятные метеоусловия будут в Костанае

1 Января 2023, 02:22
Неблагоприятные метеоусловия будут в Костанае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 1 января ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городе Костанае.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Новости по теме
Снег и дождь пройдут в Казахстане 1 января
Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана
Какой будет погода в Казахстане в январе 2023 года
Теги:
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана
Летевший в Костанай самолет вернулся в аэропорт Алматы
Снег и дождь пройдут в Казахстане 1 января
Какой будет погода в Казахстане в январе 2023 года
Реконструкция системы водоснабжения в Мендыкаринском районе ведется пять лет и не завершена
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 декабря в Костанае
Осадки на юге и западе Казахстана прогнозируют 31 декабря синоптики
Газоснабжение в Костанайской области отключать не будут - оператор
Новости партнеров
Популярное
1 Наставником 15-летней воспитанницы детдома стал аким Жамбылской области
2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Костанае
3 Касым-Жомарт Токаев: Я с большой надеждой смотрю в новый год
4 Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО
5 Глава государства поздравил казахстанцев с Новым годом

Лента новостей