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Неблагоприятные метеоусловия будут в Кокшетау 22 декабря

22 Декабря 2022, 04:11
Неблагоприятные метеоусловия будут в Кокшетау 22 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия 22 декабря в Кокшетау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует, передает МИА со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в четверг на большей части Казахстана ожидается снег и метель.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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