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Неблагоприятные метеоусловия будут в  Караганде, Костанае и Шымкенте

31 Мая 2020 02:44
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Неблагоприятные метеоусловия будут в  Караганде, Костанае и Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 31 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в Караганде, Костанае и Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Карагандинская область, Костанайская область, Казгидромет, Шымкент, Погода,
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Автор:

Ринат Дусумов

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