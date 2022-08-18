Неблагоприятные метеоусловия будут в двух городах Казахстана

Актобе (до 1999 г. назывался Актюбинск) — административный центр Актюбинской области. Город расположен на западе Казахстана, в северной части Актюбинской области

Аким Актобе - Асхат Шахаров. Он был назначен в марте 2020 года.

Актобе занимает четвертое место среди городов республики по числу жителей и является самым крупным городом Западного Казахстана. По данным на начало 2021 года, население Актобе составляет около 513 тысяч человек.

В Актобе построен мемориальный комплекс, памятник Алие Молдагуловой, в её честь назван один из центральных проспектов, открыт персональный музей. Памятник Алие Молдагуловой входит в число памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения.

В Актобе расположено шесть высших учебных и 27 профессионально-технических учебных заведений.

Телефонный код Актобе 7132.