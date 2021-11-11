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Неблагоприятные  метеоусловия будут в четырех города Казахстана

11 Ноября 2021 02:22
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Неблагоприятные  метеоусловия будут в четырех города Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 11 ноября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Алматы, Шымкент, Балхаш, Жезказган.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Автор:

Ринат Дусумов

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