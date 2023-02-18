Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау

18 Февраля 2023, 02:22
Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 18 февраля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут лишь в Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
Теги:
Читайте также
Движение ограничено на трассах девяти областей из-за непогоды
Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Трасса из Астаны в Щучинск закрыта для всех транспортных средств
Шесть лет колонии за мошенничество c автомобилями получил мужчина в Атырау
Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
Посредники при поставках продуктов делали необоснованные наценки в Атырау
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей