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Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау, Жезказгане и Петропавловске 5 мая
5 Мая 2022 05:21

Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау, Жезказгане и Петропавловске 5 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в Атырау, Жезказгане и Петропавловске ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что дождь и гроза ожидаются на юге Казахстана 5 мая.


Автор:
Корреспондент
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