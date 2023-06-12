Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау и Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 12 июня в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

Лишь в городах Атырау, ночью в Астане будут неблагоприятные метеорологические условия.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).