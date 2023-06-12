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    07:44, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау и Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 12 июня в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

    Лишь в городах Атырау, ночью в Астане будут неблагоприятные метеорологические условия.

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Экология Атырауская область Погода Атырау Астана
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