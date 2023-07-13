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Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане и Алматы

Автор:  
Гульмира Байзакова
13 Июля 2023, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия ожидаются 13 июля в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Алматы, ночью - в Астане будут неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.


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