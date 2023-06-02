Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов Казахстана 2 июня ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в пятницу неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Риддер, ночью - в Астане. Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).