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Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще двух городах РК

Автор:  
Гульмира Байзакова
31 Июля 2023, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще двух городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятными будут метеоусловия в большинстве городов страны, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Алматы, Атырау, Актобе, Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.


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