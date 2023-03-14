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Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще 6 городах Казахстана

14 Марта 2023, 04:00
Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще 6 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во вторник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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