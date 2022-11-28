Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще 4 городах РК

28 Ноября 2022, 04:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 ноября повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в городах Астана, Алматы, Кокшетау, Риддер, Семей, Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана ожидается ясная и морозная погода.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.