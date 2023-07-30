Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия ожидаются в воскресенье, 30 июля, в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в городах Алматы, Актобе, Астане.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно прогнозу погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, на западе страны ожидаются пыльные бури. Лишь на юге страны - погода без осадков. По республике - усиление ветра.