+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: -3 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше

12 Ноября 2021 02:22
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 12 ноября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
12-летний мальчик заблудился во время пыльной бури в Туркестанской области Учения «Қыс-2021» стартовали в Акмолинской области В два-три раза больше выпадет снега предстоящей зимой в Нур-Султане – представитель столичного ДЧС

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Алматы, Шымкент, Балхаш.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Карагандинская область   #Казгидромет   #Шымкент   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Новости по теме
Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
12-летний мальчик заблудился во время пыльной бури в Туркестанской области
Учения «Қыс-2021» стартовали в Акмолинской области
В два-три раза больше выпадет снега предстоящей зимой в Нур-Султане – представитель столичного ДЧС
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
3 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
4 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Не запускать ракеты весной с космодрома «Байконур» попросил депутат
6 Будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете патриотизм и служение народу – Анар Жаилганова
Читайте также
Восемь проектов карагандинских школьников признаны лучшими на республиканском конкурсе среди учащихся NIS
Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Не запускать ракеты весной с космодрома «Байконур» попросил депутат
Будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете патриотизм и служение народу – Анар Жаилганова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив