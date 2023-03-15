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Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте, Актобе и еще трех городах

15 Марта 2023, 03:23
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте, Актобе и еще трех городах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, передает МИА «Казинформ».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во среду на большей части Казахстана ожидаются осадки.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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