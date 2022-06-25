25 Июня 2022 06:25

Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте 25 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 25 июня сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в субботу, 25 июня, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Шымкенте.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Предупреждения первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствуют.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Согласно данному прогнозу, в Казахстане 25 июня ожидается неустойчивая погода.