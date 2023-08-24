Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 августа в большинстве городов республики ожидаются блаагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Атырау, Алматы, Усть-Каменогорск, Риддер ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В этих городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).