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    07:42, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще двух городах РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики 6 сентября в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в городах Актобе, Алматы, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.


    Теги:
    Алматы Экология Актюбинская область Атырауская область Казгидромет Погода Атырау Актобе
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