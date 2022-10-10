РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:22, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Актобе

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 10 октября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Алматы и Актобе.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!