+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Атырау и Балхаше

24 Декабря 2021 02:44
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Атырау и Балхаше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 24 декабря ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Гололед и метель ожидаются в Казахстане 24 декабря
Столичных водителей предупредили о гололеде на дорогах Ограничение движения ввели на участке автодороги «Атырау-Уральск» Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Балхаше

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Атырау и Балхаш.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Подписывайтесь на наш канал:

#Погода  
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Новости по теме
Гололед и метель ожидаются в Казахстане 24 декабря
Столичных водителей предупредили о гололеде на дорогах
Ограничение движения ввели на участке автодороги «Атырау-Уральск»
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Балхаше
Популярное
1 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
2 Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
3 477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
5 Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
6 ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от COVID-19
Читайте также
Ограничение движения ввели на участке автодороги «Атырау-Уральск»
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Балхаше
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от COVID-19
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив