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Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы 25 мая
25 Мая 2022 04:25

Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы 25 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 25 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются лишь в Алматы.

Метеорологические условия в мегаполисе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.
В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что 25 мая в Казахстане ожидаются осадки и пыльные бури.

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