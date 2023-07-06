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Неблагоприятные метеоусловия будут в Актобе и Атырау

Автор:  
Гульмира Байзакова
6 Июля 2023, 08:42
Неблагоприятные метеоусловия будут в Актобе и Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия загрязнения воздуха прогнозируют синоптики 6 июля в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Актобе, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.


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