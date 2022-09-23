23 Сентября 2022, 06:21

Неблагоприятные метеоусловия будут в 9 городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 сентября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Актобе, Петропавловск, Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер (2-й степени), Павлодар (1-й степени).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что погоду большей части территории РК 23 сентября по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря.