Неблагоприятные метеоусловия будут в 8 городах Казахстана
15 Февраля 2023, 06:24
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха прогнозируют синоптики 15 февраля в 8 городах РК, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», в городах Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Шымкент, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.
Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
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