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Неблагоприятные метеоусловия будут в 13 городах Казахстана

29 Января 2023, 04:10
Неблагоприятные метеоусловия будут в 13 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 января в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау, Актобе, Шымкент, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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