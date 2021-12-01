Неблагоприятные метеоусловия будут в 10 городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 1 декабря ожидаются в десяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Балхаш, Караганда, Темиртау, Жезказган, в городах Усть-Каменогорск, Семей и Риддер ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 2 степени.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).