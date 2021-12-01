+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия будут в 10 городах РК

1 Декабря 2021 02:39
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия будут в 10 городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 1 декабря ожидаются в десяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
В Алматы прогнозируют потепление
Погода без осадков ожидается в Казахстане 1 декабря Метель и гололед ожидаются 1 декабря в Актюбинской области и СКО Какая погода ожидает казахстанцев в декабре

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Балхаш, Караганда, Темиртау, Жезказган, в городах Усть-Каменогорск, Семей и Риддер ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 2 степени.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Подписывайтесь на наш канал:

#Погода  
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Новости по теме
В Алматы прогнозируют потепление
Погода без осадков ожидается в Казахстане 1 декабря
Метель и гололед ожидаются 1 декабря в Актюбинской области и СКО
Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
Популярное
1 Жительница Атырау продавала трамадол
2 Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
3 103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
4 19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
5 Девушка погибла после падения с пятого этажа в Костанае
6 16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО
Читайте также
МИИР просит быть внимательными на дорогах в связи с ухудшением погоды
Неблагоприятные метеоусловия будут в 11 городах Казахстана
Жительница Атырау продавала трамадол
Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Девушка погибла после падения с пятого этажа в Костанае
16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив