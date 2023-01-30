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Неблагоприятные метеоусловия будут Астане, Алматы и еще 8 городах Казахстана

30 Января 2023, 04:05
Неблагоприятные метеоусловия будут Астане, Алматы и еще 8 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 января 2023 года в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Атырау, Актобе, Шымкент, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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