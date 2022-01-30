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Неблагоприятные метеоусловия будут 30 января в четырех городах РК
30 Января 2022 06:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 января неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в четырех городах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», 30 января неблагоприятные метеорологические условия второй степени ожидаются в городах Кокшетау, Риддер, Семей и Усть-Каменогорск.Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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